Народные приметы на 12 сентября подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 12 сентября помогут определить, имеются ли в окружающей среде признаки того, что до декабря погода будет преимущественно дождливой.

Несколько веков назад люди, ориентируясь в деле предсказания погоды на разного рода приметы, верили, что в том случае, если до двенадцатого дня первого месяца осени созрело много рябины, до конца ноября метеорологическая обстановка будет изобиловать дождями.

Если же 12 сентября наблюдается звездопад, следующий год будет крайне неудачным с точки зрения показателей урожайности.

Пчелы, начавшие запечатывать улей в этот день, народными приметами называются предвестниками раннего наступления зимы.