В Краснослободском районе загорелся жилой дом

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Поздним вечером 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старая Рябка. На улице Молодежной загорелся жилой дом № 16. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru