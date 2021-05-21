Народные приметы на 13 сентября подскажут, будет ли грядущая зима теплой

Народные приметы на 13 сентября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение предстоящей зимы.

Несколько веков назад было принято считать, что журавли, которые в тринадцатый день первого месяца осени летят на малой высоте, являются своего рода предвестниками того, что грядущая зимняя пора будет отличаться высокой для данного времени года температурой воздуха.

Если 13 сентября журавли летят по одному, в следующем году будет иметь место крайне плохой урожай.

Также в былые времена люди верили, что одуванчики, которые зацвели в первой половине сентября, сулят очень теплую осень.