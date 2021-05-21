В Ромодановском районе в результате пожара погиб мужчина

В Ромодановском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

В ночь на 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Ромодановский Махоркосовхоз. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 19, расположенного по адресу – улица Центральная. По предварительной информации, загорелись постельные принадлежности.

В результате данного пожара погиб 63-летний гражданин.

Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru