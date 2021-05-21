ПЦР-тест при въезде в Германию в 2021 году (советы EU.RO Group)

В период пандемии многие сообщения между странами оказались заблокированы. С 01.04.2021 для россиян возобновились регулярные рейсы в Германию: открылись аэропорты Берлина и Франкфурт-на Майне. Каждый пассажир перед посадкой на самолет обязан предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Как правильно сделать тест

ПЦР-исследование должно соответствовать ряду требований:

проведено не ранее, чем за 2 дня до вылета;

документ с результатами составлен на английском или немецком языке.

По желанию иностранца он может предоставить тест на антигены, справку о проведенной вакцинации или документ, подтверждающий выздоровление от коронавируса. Справка о наличии в организме антител не принимается.

Правила въезда в Германию после прививки

С 25.06.2021 в Германию могут въезжать иностранцы, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Разрешение действует на граждан всех стран, включая те, которые не входят в состав Евросоюза.

Исключение составляют граждане, привитые "Спутником V", т.к. препарат не был одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Такая вакцина не дает разрешение на пересечение немецкой границы.

Кто может въехать в Германию

Туристы пока не имеют права пересекать границы. Въезд открыт для граждан следующих категорий:

родственников немцев;

иностранцев, имеющих ВНЖ;

въезжающих с гуманитарными или бизнес-целями.

Как россиянину попасть в Германию

Пассажир должен выполнить ряд шагов, сообщают специалисты EU.RO Group:

Зарегистрироваться удаленно через сайт или заполнить документы от руки. Подготовить документ, подтверждающий отсутствие у него коронавируса (отрицательный ПЦР-тест, справку о вакцинации). В случае положительного ПЦР-исследования, необходимо исполнить требование к нахождению на карантине в течение 10 суток. Спустя 5 дней тест сдается повторно. При отрицательном результате, карантинные меры могут быть закончены. Провести 14 дней на карантине после прибытия в страну с высоким показателем заболеваемости.

Как выдаются визы

С 01.06.2021 представительства ФРГ на территории России возобновили выдачу разрешений на въезд в страну россиян.

Чтобы получить визу, необходимо соблюсти ряд требований:

Иметь прошлую визу со сроком действия от 2 лет и более, полученную немецким представительством. Она должна действовать как минимум до апреля 2020 г. Цель получения нового разрешения должна быть не туристическая. Подписать соглашение на специальные меры, действующие на территории немецкого государства. Правильно подготовить все необходимые для Шенгена документы и составить заявление.

Так, россиянин может попасть в Германию, когда ограничительные меры будут полностью или частично сняты.

Как россиянину вернуться на родину

Чтобы вернуться в Россию, необходимо:

Перед вылетом заполнить заявку через Госуслуги. После прибытия на территорию РФ провести 2 ПЦР-исследования: спустя 72 ч и 1-2 суток.

Полное одобрение выдается, когда отрицательные результаты тестов будут загружены на Госуслуги (отображаются в личном кабинете).