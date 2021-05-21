ПЦР-тест при въезде в Германию в 2021 году (советы EU.RO Group)

В период пандемии многие сообщения между странами оказались заблокированы. С 01.04.2021 для россиян возобновились регулярные рейсы в Германию: открылись аэропорты Берлина и Франкфурт-на Майне. Каждый пассажир перед посадкой на самолет обязан предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
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ПЦР-исследование должно соответствовать ряду требований:
По желанию иностранца он может предоставить тест на антигены, справку о проведенной вакцинации или документ, подтверждающий выздоровление от коронавируса. Справка о наличии в организме антител не принимается.
С 25.06.2021 в Германию могут въезжать иностранцы, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции. Разрешение действует на граждан всех стран, включая те, которые не входят в состав Евросоюза.
Исключение составляют граждане, привитые "Спутником V", т.к. препарат не был одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Такая вакцина не дает разрешение на пересечение немецкой границы.
Туристы пока не имеют права пересекать границы. Въезд открыт для граждан следующих категорий:
Пассажир должен выполнить ряд шагов, сообщают специалисты EU.RO Group:
С 01.06.2021 представительства ФРГ на территории России возобновили выдачу разрешений на въезд в страну россиян.
Чтобы получить визу, необходимо соблюсти ряд требований:
Так, россиянин может попасть в Германию, когда ограничительные меры будут полностью или частично сняты.
Чтобы вернуться в Россию, необходимо:
Полное одобрение выдается, когда отрицательные результаты тестов будут загружены на Госуслуги (отображаются в личном кабинете).