Народные приметы на 14 сентября подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 14 сентября помогут определить, будет ли текущая осенняя пора отличаться частыми дождями.

Несколько веков назад в народной среде существовало своего рода метеорологическое правило, которое в наши дни следует воспринимать исключительно в качестве поверья предварительной достоверности, о взаимосвязи погодной обстановки в разные периоды времени. На основе этого убеждения сформировалась примета, гласящая, что дождь в четырнадцатый день сентября сулит осень, отличающуюся обилием подобных осадков.

Ясное небо 14 сентября народные приметы называют предвестником теплой погоды в течение осени.

Если же в четырнадцатый день первого месяца осени имеет место высокая температура воздуха, грядущая зима будет теплой.