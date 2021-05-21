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Народные приметы на 14 сентября подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 14 сентября подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 14 сентября помогут определить, будет ли текущая осенняя пора отличаться частыми дождями.

Несколько веков назад в народной среде существовало своего рода метеорологическое правило, которое в наши дни следует воспринимать исключительно в качестве поверья предварительной достоверности, о взаимосвязи погодной обстановки в разные периоды времени. На основе этого убеждения сформировалась примета, гласящая, что дождь в четырнадцатый день сентября сулит осень, отличающуюся обилием подобных осадков.

Ясное небо 14 сентября народные приметы называют предвестником теплой погоды в течение осени.

Если же в четырнадцатый день первого месяца осени имеет место высокая температура воздуха, грядущая зима будет теплой.  

 

 