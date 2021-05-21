Ставки на бокс - анонс ближайших боев с хорошими коэффициентами

Ставки на бокс могут быть прибыльными при соблюдении нескольких условий. Крайне важно отслеживать анонсы ближайших боев с хорошими коэффициентами. Это определяющий момент с точки зрения правильной игры на долгой дистанции.

Где смотреть ставки на бокс

Если вы хотите заключать пари на бокс в режиме до матча, то важно знать коэффициенты на момент выхода линии. В букмекерских конторах события появляются после официального анонса. Его необходимо отслеживать либо на спортивных сайтах, либо в социальных сетях.

Исходя из опыта прибыльных профессионалов, ключевое время до изменения стартовых коэффициентов – около часа-двух в зависимости от букмекерской конторы. Далее аналитики уже оценивают потоки ставок и корректируют линию ближе к реальным шансам, уменьшая возможную прибыль игрока. В особенности это касается матчей, где нет явного фаворита. В таких случаях вообще можно поймать вилку в нескольких букмекерских конторах и гарантировать себе прибыль.

Маржа и хорошие коэффициенты

Не спешите делать ставки на бокс в первой же букмекерской конторе. Маржа очень важна для любой ставки, но в боксе влияние выше. Событий меньше, поэтому разница на дистанции от выгодных коэффициентов будет заметнее.

Внимательно отслеживайте только анонсы ближайших боев именно с хорошими коэффициентами. Неопытный игрок не заметит разницы и сделает ставку на фаворита за 1.35, а профессионал проанализирует событие и выберет исход, где дают 1.45.

Резюмируя вышеизложенное, самые простые рекомендации по ставкам на бокс:

Отслеживайте коэффициенты по выходу линии.

Ставьте по максимально возможному коэффициенту.

Не заключайте пари на котировки ниже 1.30.

В оперативном режиме ставьте только на профессионалов.

Речь идет именно о ставках на профессиональные поединки. Это бои, зарегистрированные официальными и признанными организациями. Для других матчей подобные правила не действуют.

Особенности специальных боев

С недавних пор в боксе набирают популярность поединки между блогерами, известными людьми и ветеранами. Такие поединки зачастую имеют рейтинг выше, чем у профессиональных соревнований.

Букмекеры также пользуются веянием времени и принимают ставки на все бои. Например, завсегдатай подобных сражений Александр Емельяненко. Анонсы таких матчей всегда стоит рассматривать с особым вниманием. Часто букмекеры дают коэффициенты с очень высокой маржей. Результаты не всегда могут быть определены по итогам честной спортивной борьбы.