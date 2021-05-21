В Саранске загорелся мусор в заброшенном строении

В Саранске произошло возгорание мусора в заброшенной постройке.

Утром 13 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. На улице Лихачева вспыхнул огонь в заброшенной постройке. Произошло возгорание мусора.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru