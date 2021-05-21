В Саранске загорелся мусор в заброшенном строении

В Саранске произошло возгорание мусора в заброшенной постройке.
Утром 13 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. На улице Лихачева вспыхнул огонь в заброшенной постройке. Произошло возгорание мусора.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 5 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru