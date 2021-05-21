В Большеберезниковском районе в результате пожара пострадал человек

В Большеберезниковском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Поздним вечером 13 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Паракино. На улице Набережной загорелся жилой дом № 6. Пламя уничтожило постройку на площади, составляющей 80 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал человек. Сведения о состоянии пострадавшего отсутствуют.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru