Народные приметы на 15 сентября подскажут, грядут ли морозы

Народные приметы на 15 сентября, сохранившиеся до наших дней, помогут узнать, когда ударят морозы.

В былые времена вечер пятнадцатого дня первого месяца осени имел особое значение для людей, который наблюдали за природой. Считалось, что красный цвет неба в конце этого дня является признаком того, что в скором времени будут иметь место первые осенние морозы.

Чистая небесная гладь 15 сентября народными приметами называется предвестником теплой погоды в течение ближайшего времени.

Если же в этот день имеет место дождь, то до конца осени осадки будут наблюдаться крайне редко.

Низко плывущие облака 15 сентября сулят ухудшение метеорологической обстановки.