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Народные приметы на 15 сентября подскажут, грядут ли морозы

Народные приметы на 15 сентября подскажут, грядут ли морозы

Народные приметы на 15 сентября, сохранившиеся до наших дней, помогут узнать, когда ударят морозы.

В былые времена вечер пятнадцатого дня первого месяца осени имел особое значение для людей, который наблюдали за природой. Считалось, что красный цвет неба в конце этого дня является признаком того, что в скором времени будут иметь место первые осенние морозы.   

Чистая небесная гладь 15 сентября народными приметами называется предвестником теплой погоды в течение ближайшего времени.

Если же в этот день имеет место дождь, то до конца осени осадки будут наблюдаться крайне редко.

Низко плывущие облака 15 сентября сулят ухудшение метеорологической обстановки.

 