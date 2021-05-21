Мордовия: «Ростелеком» построил оптику в частном секторе Рузаевки

«Ростелеком» охватил оптической сетью 60 улиц частного сектора в городе Рузаевка Республики Мордовия. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы компании получили более двух тысяч семей. Новая инфраструктура связи построена по технологии GPON (Gigabit passive optical network), обеспечивающей стабильную связь и высокую скорость передачи данных.

Жителям частных домовладений доступны интернет со скоростью до 200 Мбит/c и интерактивное ТВ Wink с огромным выбором телеканалов и обширной коллекцией фильмов и сериалов. По запросу клиента сотрудники компании помогут настроить интеллектуальное видеонаблюдение и систему «Умный дом» для безопасности жилья и контроля придомовой территории.

Владимир Суховеев, и. о. директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Инфраструктура связи в республике постоянно развивается: оптика от “Ростелекома” строится и в частном секторе городов, и в отдаленных селах. Скоростной интернет позволяет жителям пользоваться онлайн-услугами, смотреть видео в хорошем качестве, обмениваться информацией с родными и знакомыми. Каждая семья может подобрать пакет сервисов, отвечающий индивидуальным запросам».

Алина Морозова, жительница Рузаевки:

«Высокоскоростной интернет стал настоящим подарком к учебному году. У нас в семье школьник и студент. Доступ к сетевым ресурсам необходим для выполнения домашних заданий, подготовки к лекциям и семинарам. А мы с мужем при помощи системы видеонаблюдения можем видеть, чем заняты сыновья, пока нас нет дома».

«Ростелеком» предлагает клиентам компании обновленную линейку тарифов «Комбо»: домашний интернет, интерактивное ТВ Wink, мобильную связь и онлайн-кинотеатр. Теперь абоненты могут не только объединять все необходимые цифровые услуги в один счет, но и настраивать каждую с учетом своих потребностей: подбирать оптимальную скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink.

Менять параметры цифровых услуг и сервисов можно в личном кабинете. Цена будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от индивидуального выбора.

Подробнее об услугах – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.