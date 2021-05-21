В Ромодановском районе сгорел сарай

В Ромодановском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

В ночь на 14 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Уришка. На улице Новой загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru