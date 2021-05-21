Народные приметы на 16 сентября подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 16 сентября помогут узнать, когда в следующем году наступит весна.

Несколько столетий назад люди верили, что погодная обстановка в отдельно взятое время года определяет те метеорологические условия, которые будут иметь место через несколько месяцев. Это убеждение, основанное на наблюдениях за положением дел в окружающей среде, породило ряд примет, одна из которых гласит, что высокая температура воздуха в шестнадцатый день первого месяца осени сулит позднюю весну.

Если же 16 сентября наблюдается гроза, до конца осени будет иметь место теплая погода.

Красный окрас небосвода в этот день народные приметы называют предвестником скорого похолодания.