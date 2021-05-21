В Саранске загорелась квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Поздним вечером 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. В одной из квартир жилого дома № 21А, расположенного по указанному адресу, вспыхнул огонь. В результате происшествия были закопчены стены на площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел жилой дом.

Источник: гибдд.рф