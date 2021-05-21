Народные приметы на 17 сентября подскажут, ухудшится ли погодная обстановка

Народные приметы на 17 сентября дадут рекомендации о том, следует ли начинать подготовку к ухудшению метеорологической обстановки.

Несколько столетий назад было принято считать, что в том случае, если в семнадцатый день первого месяца осени земля в кратчайшие сроки высохла после выпадения осадков в виде дождя, в скором времени значительно ухудшится погодная обстановка, будет иметь место ненастье.

Если же 17 сентября наблюдается повышенная облачность, в ближайшее время будут иметь место частые осадки, которые приведут за собой существенное похолодание.

Хороший урожай рябины в сентябре в народной среде несколько веков назад назывался предвестником лютых морозов зимой.