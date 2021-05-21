В Ичалковском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ичалковском районе в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадали два человека.
Происшествие произошло вечером 16 сентября на 21-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Кемля, Кендя и Саитовка. По предварительной информации, 21-летняя гражданка, которая находилась за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения не смогла удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.
Телесные повреждения получили девушка, управлявшая легковушкой, и её 21-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
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Источник: гибдд.рф