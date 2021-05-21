Народные приметы на 18 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 18 сентября помогут определить, когда начнется зима.

Несколько веков назад в народной среде широкое распространение имело своего рода метеорологическое правило о том, что в том случае, если до восемнадцатого дня первого месяца осени пожелтели листья рябины, зима наступит рано.

Если вечером 18 сентября облака имеют красный оттенок, в скором времени будет наблюдаться выпадение осадков в виде дождя, сопровождающееся сильным ветром.

Если же в первом месяце осени на рябине очень много ягод, следует готовиться к тому, что до конца ноября часто будут идти сильные дожди.