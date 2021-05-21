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Народные приметы на 18 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 18 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 18 сентября помогут определить, когда начнется зима.

Несколько веков назад в народной среде широкое распространение имело своего рода метеорологическое правило о том, что в том случае, если до восемнадцатого дня первого месяца осени пожелтели листья рябины, зима наступит рано.

Если вечером 18 сентября облака имеют красный оттенок, в скором времени будет наблюдаться выпадение осадков в виде дождя, сопровождающееся сильным ветром.

Если же в первом месяце осени на рябине очень много ягод, следует готовиться к тому, что до конца ноября часто будут идти сильные дожди.  