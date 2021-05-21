В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Поздним вечером 17 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гожувской. В одной из квартир жилого дома № 37, расположенного по указанному адресу, вспыхнул огонь. Пламя повредило имущество на площади, составляющей 5 квадратных метров. Кроме того, были закопчены комната и коридор на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе сгорела хозяйственная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru