Народные приметы на 19 сентября подскажут, будет ли текущая осень долгой

Народные приметы на 19 сентября помогут узнать, будет ли в текущем году осень долгой.

Несколько столетий назад люди верили, что в девятнадцатый день сентября можно узнать, насколько долгой будет осенняя пора в климатическом плане. Было принято считать, что теплая погода в этот день сулит долгую осень.

Также народные приметы гласят, что зимой выпадет очень много снега в том случае, если утром 19 сентября на деревьях имеет место иней.

Туман утром девятнадцатого дня первого месяца осени сулит теплую погоду на протяжении длительного периода времени.

Также несколько веков назад 19 сентября люди называли идеальной датой для разрешения давних споров.