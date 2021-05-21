Народные приметы на 20 сентября подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 20 сентября помогут определить, следует ли готовиться к дождливой погоде.

Осенняя пора традиционно считается сезоном дождей. Своего рода метеорологический ярлык, который много лет назад получила осень, часто оправдывает себя на практике, но порой данное время года радует солнечной погодой. Оправдается ли упомянутый ярлык в этом году, подскажут народные приметы.

Поверья, сформированные в народной среде несколько столетий назад, гласят, что свинцовый окрас небесной глади в двадцатый день первого месяца осени сулит затяжные дожди.

Обилие белых облаков 20 сентября предвещает ненастную погоду.