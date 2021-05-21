В Старошайговском районе пострадал водитель загоревшегося во время движения грузовика

В Старошайговском районе произошло возгорание грузового автомобиля, в результате которого пострадал мужчина.

Указанное происшествие произошло ранним утром 19 сентября. На 146-м километре дороги Р-180, на участке, пролегающем между посёлками Лемдяй и Николаевка, во время движения загорелся грузовой автомобиль.

Пострадал водитель грузовика. Мужчина пытался самостоятельно ликвидировать возгорание. Автомобилист получил ожоги, от госпитализации отказался.

Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 28 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru