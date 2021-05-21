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Народные приметы на 21 сентября подскажут, какая погода продержится до конца осени

Народные приметы на 21 сентября подскажут, какая погода продержится до конца осени

Народные приметы на 21 сентября помогут определить, каким будет продолжение осени с метеорологической точки зрения.

Несколько столетий назад было распространенным убеждение, согласно которому погодная обстановка в определенные дни своим состоянием предвещает метеорологическую ситуацию на длительный период. Одной из таких дат считалось 21 сентября. Считалось, что погода в этот день аналогична той, которая будет иметь место до конца осенней поры.

Если же утром двадцать первого дня сентября трава покрылась инеем, в ближайшее время ухудшится погодная ситуация.

В том случае, если 21 сентября на деревьях много паутины, ещё можно рассчитывать на потепление в ближайшей перспективе.