Народные приметы на 21 сентября подскажут, какая погода продержится до конца осени

Народные приметы на 21 сентября помогут определить, каким будет продолжение осени с метеорологической точки зрения.

Несколько столетий назад было распространенным убеждение, согласно которому погодная обстановка в определенные дни своим состоянием предвещает метеорологическую ситуацию на длительный период. Одной из таких дат считалось 21 сентября. Считалось, что погода в этот день аналогична той, которая будет иметь место до конца осенней поры.

Если же утром двадцать первого дня сентября трава покрылась инеем, в ближайшее время ухудшится погодная ситуация.

В том случае, если 21 сентября на деревьях много паутины, ещё можно рассчитывать на потепление в ближайшей перспективе.