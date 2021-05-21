С начала года в Мордовии похищено почти полмиллиона киловатт/часов электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в августе провели рейды в районах республики. Их результатом стали 6 актов о безучетном потреблении электроэнергии, составленные на недобросовестных потребителей. По два случая энерговоровства зафиксированы в Ромодановском, Лямбирском и Рузаевском районах. Общий объём похищенной электроэнергии превысил 94,6 тыс. кВт*ч. Кроме составленных актов организаторы рейдов направили соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Всего с начала года энергетики филиала «Мордовэнерго» пресекли 114 случаев энерговоровства. Объем безучетного потребления составил 483 тыс. кВт*ч. Нанесенный ущерб свыше 390 тыс. рублей.

Энергетики предупреждают: несанкционированное потребление электричества причиняет ущерб не только электросетевой компании, но и добросовестным потребителям. Действия энерговоров приводят к скачкам напряжения, частым перебоям электроснабжения, выходу из строя бытовой техники, коротким замыканиям.

Специалисты филиала «Мордовэнерго» призывают жителей республики сообщать о подобных фактах в компанию «Россети Волга» по телефонам «горячей линии»: 8-800-220-0-220 или (8342) 28-13-11, а также в правоохранительные органы. Анонимность гарантирована.