Народные приметы на 22 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Народные приметы на 22 сентября помогут оценить перспективы потепления до конца осени.

Чем ближе к концу сентября и началу так называемой глубокой осени, когда все признаки лета окончательно исчезают до следующего теплого сезона, тем сильнее ощущается потребность в хотя бы краткосрочном потеплении. Иногда осень преподносит приятные сюрпризы в виде теплой погоды. Народные приметы на двадцать второй день сентября подскажут, будут ли в этом году подобные подарки от природы.

Поверья гласят, что не облетевшие до 22 сентября листья с вишневых деревьев сулят теплую погоду в ближайшее время.

В былые времена считалось, что именно после рассматриваемой даты начинается так называемая золотая осень, представляющая собой период тепла.