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Народные приметы на 22 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Народные приметы на 22 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Народные приметы на 22 сентября помогут оценить перспективы потепления до конца осени.

Чем ближе к концу сентября и началу так называемой глубокой осени, когда все признаки лета окончательно исчезают до следующего теплого сезона, тем сильнее ощущается потребность в хотя бы краткосрочном потеплении. Иногда осень преподносит приятные сюрпризы в виде теплой погоды. Народные приметы на двадцать второй день сентября подскажут, будут ли в этом году подобные подарки от природы.

Поверья гласят, что не облетевшие до 22 сентября листья с вишневых деревьев сулят теплую погоду в ближайшее время.

В былые времена считалось, что именно после рассматриваемой даты начинается так называемая золотая осень, представляющая собой период тепла.

 

  

  