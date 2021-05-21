Народные приметы на 23 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 23 сентября помогут определить, наблюдаются ли в окружающей среде признаки того, что в этом году зима наступит рано.

В былые времена люди верили, что осень дает множество подсказок об особенностях предстоящей зимней поры посредством погодных изменений.

К примеру, в народной среде было сформулировано поверье о том, что в том случае, если до двадцать третьего дня первого месяца осени с деревьев облетело много листьев, зима наступит рано.

В былые времена люди также верили, что после 23 сентября рябина приобретает сладкий вкус. Хотя в действительности это происходит после первых заморозков.