Экспорт питьевой воды АКВА-ЮГ в страны Африки

Освоить новое перспективное направление бизнеса предлагает завод по производству безалкогольных напитков АКВА-ЮГ — сотрудничество по экспорту питьевой воды в страны Африки. Но может ли считаться поставка товаров в самое засушливое место в мире бизнесом или скорее приравнивается к благотворительности?

Исследования показали, что к 2050 году в африканских странах рост численности населения достигнет 2,4 млрд человек. Но какова будет покупательская способность, если сейчас большинство из этих стран неспособны обеспечить граждан такими базовыми потребностями, как доступ к чистой воде, достойным уровнем образования и современной инфраструктурой городов?

Не будем тянуть и опишем преимущества экспорта в Африку:

Один из крупнейших рынков Отсутствие высоких требований к качеству Минимальный набор разрешительной документации

Что представляется первым, когда вы слышите о жителях Африки? Примитивные поселения, образ жизни, приближенный к первобытному, нищета и голодающие дети. Для многих регионов этот образ недалек от истины, ведь даже охладительное оборудование вместо предмета базовой необходимости здесь считается роскошью. Условия для длительного хранения продовольствия отсутствуют, что приводит к огромным потерям овощей и фруктов, урожаи уничтожает засушливый климат.

Большинство африканских регионов жизненно необходим импорт продовольствия, в особенности чистой питьевой воды. Перспективы наращивания экспорта вполне реальны, поскольку исследования дают положительные прогнозы. Набирающая обороты урбанизация уже к 2030 году позволит жить в огромных мегаполисах половине населения! И все эти территории необходимо обеспечить пищей и питьем. Откуда такая уверенность?

Перспективы экспорта воды АКВА-ЮГ в Африку

Организация поставок от компании АКВА-ЮГ сейчас очень перспективна. В Австралии и Океании проживает 27 долларовых миллиардеров, в то время как в Африке их 29. На фоне проблем с засушливым климатом, отсутствием инфраструктуры и правительственных конфликтов здесь появляются суперсовременные города. Например, Найроби и Абуджа — на их территории Вы можете остановиться в лучших сетевых отелях и посетить представительства крупнейших компаний в мире.

Огромные запасы разнообразных полезных ископаемых и доступная рабочая сила привлекают значительные инвестиции. Инвесторы финансируют в развитие инфраструктуры, добывающие и перерабатывающие предприятия, жилую недвижимость. Миллиардеры хранят свои сбережения в местных банках, вкладываются в промышленность, недвижимость и ритейл. Число рабочих мест и заработки населения растут. С обогащением среднего класса развивается и торговля.

Наш завод выпускает продукцию на основе чистой артезианской воды, добытой на территории Ростовской области — вдали от промышленности и городов. Мы производим шестиступенчатую очистку на основе технологии двойного осмоса, получая воду высшей категории, соответствующую мировым стандартам. Поддержка осуществляется на всех этапах внедрения продукта на новые рынки сбыта, включая разработку торговой марки, логистику и продвижение.