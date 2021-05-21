ДОМ.РФ успешно завершил размещение облигаций для строительства инфраструктуры в регионах

ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска облигаций. Цель данных ценных бумаг — финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ДОМ. РФ.

Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России Владимира Путина, станет важным инструментом в привлечении частных инвестиций в строительную отрасль.

«Дебютный выпуск — точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель — улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Облигации с погашением в ноябре 2024 года размещены в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100 процентов принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка. Благодаря этому удалось установить финальную ставку купона на уровне 8 процентов годовых.

«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе — международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует всем международным стандартам в области ответственного инвестирования - принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.