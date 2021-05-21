В Мордовии 45-летний мужчина подозревается в незаконной рубке лесных насаждений

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина, который подозревается в незаконной рубке лесных насаждений.

На прошлой неделе в Большеберезниковском районе инспекторами ДПС был остановлен трактор, в кузове которого находились срубы ольхи. Сопроводительных документов на древесину у 45-летнего водителя не оказалось.

В ходе выяснения обстоятельств участковые уполномоченные полиции установили, что указанный мужчина совершил незаконную рубку четырех деревьев в лесу, который находится вблизи населенного пункта Николаевка.

По словам подозреваемого, деятельность которого связана с бондарным ремеслом, ольху он спилил, чтобы в последующем использовать её для изготовления различной продукции.

Ущерб, причиненный министерству лесного хозяйства и природопользования Мордовии, составил 81 тыс. рублей.

Свою вину 45-летний гражданин не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф