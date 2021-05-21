Народные приметы на 25 сентября подскажут, будет ли зима затяжной

Народные приметы на 25 сентября, сохранившие до наших дней особый прогноз погоды, составленный на основе наблюдений за природой, подскажут, будет ли предстоящая зимняя пора продолжительной в климатическом, а не календарном плане.

В те времена, когда прогноз погоды существовал исключительно в формате свода разного рода примет, люди верили, что дождливая погода 25 сентября сулит затяжную зиму.

Если же в этот день наблюдается гроза, то в скором времени установится теплая погода, которая будет доминировать до конца текущей осенней поры.

Также приметы гласят, что на солнечную погоду можно рассчитывать в том случае, если 25 сентября на небе нет туч. Стоит отметить, что в данном случае подразумевается ясная погода в краткосрочной перспективе.