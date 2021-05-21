Народные приметы на 26 сентября подскажут, начнет ли бушевать в ближайшее время ветер

Народные приметы на 26 сентября подскажут, каким образом можно узнать о том, что в ближайшее время установится ветреная погода.

В былые времена, когда прогноз погоды составлялся исходя из особенностей положения дел, наблюдающегося в окружающей среде, подсказками о грядущих метеорологических изменениях служили процессы и явления, происходящие не только на земле, но и на небе.

Также называемые небесные символы помогли сформулировать поверье на 26 сентября. Луна красного цвета, как гласит рассматриваемая примета, своим наличием сигнализирует о том, что ветер усилит свою скорость до экстремальных значений.

Если же до обозначенной даты улетели грачи, скоро может выпасть первый снег.