В Старошайговском районе горела баня

В Старошайговском районе произошло возгорание бани.
Ранним утром 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лемдяй. На улице Советской загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 20 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru