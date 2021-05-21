В Старошайговском районе горела баня

В Старошайговском районе произошло возгорание бани.

Ранним утром 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лемдяй. На улице Советской загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru