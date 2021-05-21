Народные приметы на 28 сентября подскажут, будет ли весна поздней и дождливой

Народные приметы на 28 сентября, сформулированные несколько столетий назад и сохранившиеся до наших дней, поведают о характерных чертах предстоящей весны.

Как гласят упомянутые поверья, в следующем году весна наступит поздно в том случае, если в двадцать восьмой день первого месяца осени наблюдается выпадение осадков в виде дождя. Кроме того, в случае наличия данной метеорологической обстановки следует готовиться к тому, что весенняя пора будет очень дождливой.

Если 28 сентября дикие гуси сели на землю, есть надежда, что до зимы ещё будут теплые периоды.

В этот день православные вспоминают святого Никиту Готского, которого принято считать защитником детей от всевозможных болезней.