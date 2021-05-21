В здании аэропорта Саранска прошли пожарно-тактические учения

Масштабные пожарно-тактические учения прошли в здании аэропорта Саранска.
Легенда учений гласила, что в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в зоне обработки багажа, расположенной на первом этаже.
Персонал аэропорта сообщил о пожаре в службу спасения, а также принял меры к эвакуации сотрудников.
В ходе учений было эвакуировано 15 человек, но два сотрудника не смогли самостоятельно выбраться из-за сильного задымления, на улицу их вывели сотрудники МЧС.
Первой к работе по тушению пожара приступила пожарная команда аэропорта. Через несколько минут на вызов прибыли пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru