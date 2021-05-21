В Саранске загорелась квартира

В Саранске произошло возгорание квартиры.

В ночь на 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Семашко. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 11, расположенного по указанному адресу. Пламя повредило кухню на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru