Народные приметы на 29 сентября подскажут, какой будет зима

Предпоследний день первого месяца осени подскажет, следует ли готовиться к суровой зиме или же можно не бояться сильных морозов.

Приметы, которые несколько веков назад появились в народной среде и сохранились до наших дней, гласят, что солнечная погода в предпоследний день сентября предвещает отсутствие лютых морозов в период с декабря по февраль.

Если же в этот день имеет место гроза, предстоящая зима будет отличаться очень сильными морозами.

Если до 29 сентября листья деревьев не пожелтели и не начали опадать, осень будет затяжной.

Люди, которые жили несколько веков назад, в этот день ходили в баню, воспринимая данное времяпровождение в качестве своего рода ритуала, способного на год защитить от любых болезней.