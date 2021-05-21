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Народные приметы на 30 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Народные приметы на 30 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Последний день первого месяца осени подскажет, есть ли надежда на скорое потепление.

Для того, чтобы узнать о перспективах повышения температуры воздуха, следует обратиться к народным поверьям, сформированным несколько веков назад. Приметы гласят, что небо, затянутое тучами утром 30 сентября, является предвестником того, что в ближайшее время установится теплая погода без осадков.

Если в последний день сентября журавли летят на юг, через две недели ударят морозы.

В былые времена 30 сентября называли женским днём. О том, почему именно эта дата получила данный статус, в наши дни сведений нет. С самого утра женщины начинали плакать, вспоминая былые горести, полагая, что посредством этих действий они защитят свои семьи от болезней и разного рода неприятностей.  

 

 