Народные приметы на 30 сентября подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Последний день первого месяца осени подскажет, есть ли надежда на скорое потепление.

Для того, чтобы узнать о перспективах повышения температуры воздуха, следует обратиться к народным поверьям, сформированным несколько веков назад. Приметы гласят, что небо, затянутое тучами утром 30 сентября, является предвестником того, что в ближайшее время установится теплая погода без осадков.

Если в последний день сентября журавли летят на юг, через две недели ударят морозы.

В былые времена 30 сентября называли женским днём. О том, почему именно эта дата получила данный статус, в наши дни сведений нет. С самого утра женщины начинали плакать, вспоминая былые горести, полагая, что посредством этих действий они защитят свои семьи от болезней и разного рода неприятностей.