«Умная техника» REDMOND обживается в «Умном доме» от «Ростелекома»

Сервис «Умный дом» компании «Ростелеком» научился управлять бытовой и климатической техникой известного бренда REDMOND. Теперь включить умную технику этого бренда, например, чайник или увлажнитель воздуха, можно и с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса «Умного дома» из любой точки мира, где есть интернет: достаточно добавить и активировать устройство в личном кабинете.

«Нам важно, чтобы клиентам “Умного дома” было удобно пользоваться привычной техникой. Продукция REDMOND стала надежным помощником для 50 миллионов семей в разных странах мира. Теперь наши клиенты могут оборудовать свою виртуальную кухню или комнату “Умного дома” бытовой техникой REDMOND, дистанционно управлять ею и освободить время для того, что действительно важно — семьи, друзей и увлечений. Наш сервис поможет управлять домашним хозяйством и позаботиться о безопасности, при этом даже кнопки нажимать не надо — командовать розетками, датчиками и техникой можно с помощью голосового управления», — отметил директор продуктового офиса «Умный дом» компании «Ростелеком» Алексей Ковалев.

«Умный дом» от «Ростелекома» — это комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Сервис автоматически уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру (датчики открытия и движения), протек кран (датчик протечки с клапанами перекрытия) или не выключен утюг (умная розетка), а также поможет подготовить жилье к приходу хозяина — включить кондиционер, настроить освещение и открыть жалюзи. Сервис позволяет настраивать сценарии для автоматизации регулярных действий. Например, если человек встает утром в одно и то же время, можно настроить, чтобы к этому времени уже закипел чайник или включилась кофемашина. С 2020 года функционалом «Умного дома» от «Ростелекома» можно управлять через голосового помощника «Маруся» от Mail.Ru Group.

REDMOND — международный бренд-производитель мелкой бытовой техники, представленный в 35 странах мира, успешно развивается на российском рынке уже 15 лет. Около 2 000 сотрудников компании в России работают над тем, чтобы товары бренда, в том числе линейки REDMOND Smart Home, были доступны потребителю. Компания предлагает инновационные устройства для повышения комфорта и безопасности среды обитания пользователей. В линейке продукции REDMOND большой выбор кухонной (микроволновые печи, чайники, грили, мультиварки, миксеры и другие), климатической (увлажнители и очистители воздуха, вентиляторы, обогреватели и другие) и бытовой техники (пылесосы, утюги и другие), а также смарт-устройства (умные розетки, системы климат-контроля и другие). Бренд одним из первых познакомил россиян с элементами «автоматизации дома». При этом компания является единственной в мире в категории малой бытовой техники, представляющей обширную линейку умных устройств (чайники, обогреватели, роботы-пылесосы и другие).

«Развитие цифровых технологий, повышение спроса на голосовые ассистенты, как необходимые элементы управления домашним хозяйством, стимулирует переход на умные приборы. Смартизация во всех категориях — вот, что ждет нас в недалеком будущем, поэтому технологическая революция в обустройстве быта неизбежна. Работать в партнерстве с лидерами, работать на опережение, делать будущее доступным сегодня — то, чем необходимо руководствоваться, чтобы двигаться вперед и задавать тренды», — сказал совладелец группы компаний REDMOND Андрей Синявин.

Помимо решения «Умный дом» компания «Ростелеком» предлагает своим клиентам широкий выбор видеокамер, а также тарифов на домашнее облачное видеонаблюдение. Камеры для внутреннего и уличного использования помогут организовать наблюдение за квартирой или припаркованной у дома машиной, вести контроль ремонтных работ, присматривать за детьми и домашними животными. Все устройства «Ростелекома» обеспечивают высокое качество трансляции в любое время суток. Популярностью пользуются поворотные камеры — объективом и направлением съемки можно управлять прямо в мобильном приложении «Умный дом». Одна из новинок — камера с функцией слежения, которая автоматически определяет движущийся объект и фокусируется на всех его перемещениях. Можно поделиться ссылкой на трансляцию с камеры, а пользователи интерактивного телевидения Wink могут выводить изображение с камер «Ростелекома» на экран телевизора.

Многолетний опыт работы, высокотехнологичность и простота использования, а также удобное управление сервисом сделали «Ростелеком» лидером рынка. По данным исследования TelecomDaily 2020 года, компания заняла 86% рынка облачного видеонаблюдения РФ для частных клиентов.

«Ростелеком» развивает экосистему цифровых сервисов для квартир и домов с 2017 года. Вслед за видеонаблюдением и «Умным домом» компания разработала сервис «Ростелеком. Ключ», который выходит за пределы квартиры и цифровизирует подъезд и прилегающую к дому территорию: видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, умный домофон, умный шлагбаум, автоматизация передачи показаний приборов учета и другие функции.

За стабильность работы умных сервисов отвечает созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают более 38 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что к большинству многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, IPTV), так и дополнительные цифровые услуги, включая «Умный дом» и «Ростелеком. Ключ».