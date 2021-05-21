Народные приметы на 1 октября подскажут, когда выпадет первый снег

Народные приметы на 1 октября можно использовать для определения времени выпадения первого снега.

Снежный покров появится на поверхности земли поздно, если в первый день второго месяца осени на березах ещё есть листья.

Кроме того, поверья, основанные на принципе взаимосвязи погодной обстановки в разные периоды, гласят, что метеорологическая ситуация 1 октября идентична той, которая будет иметь место 1 апреля. В данном случае речь идет об идентичном температурном режиме.

Если же в первый день октября ветер дует в восточном направлении, то в ближайшее время не будет никаких осадков.