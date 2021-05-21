Народные приметы на 3 октября подскажут, когда выпадет первый снег

Народные приметы на 3 октября помогут узнать, когда выпадет первый снег.

Приметы, которые в былые времена представляли собой своего рода стабильный прогноз погоды, стабильный в том смысле, что имел место постоянный свод правил, предусматривающих погодные изменения в зависимости от конкретной обстановки в окружающей среде, гласят, что сырость и наличие тумана в третий день второго месяца осени предвещают позднее выпадение первого снега.

Если 3 октября нет осадков, следует готовиться к тому, что грядущей зимой будет очень мало снега.

В былые времена мельники в этот день праздновали свой профессиональный праздник.