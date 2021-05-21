Народные приметы на 4 октября подскажут, будет ли зима суровой

В четвертый день октября можно узнать, следует ли готовиться к тому, что грядущая зимняя пора будет отличаться сильными морозами.

Для получения указанной информации, достоверность которой является предварительной, следует обратиться к сохранившимся до наших дней приметам, сформированным в народной среде и гласящим, что чистый небесный покров и наличие ветра в четвертый день второго месяца осени являются признаками того, что зима будет очень холодной.

Также поверья называют 4 октября ключевой датой в метеорологическом смысле, поскольку погода именно в этот день идентична той обстановке в окружающей среде, которая будет доминировать до конца второго месяца осени.

Если вечером этого дня потеплело, следует готовиться к ухудшению погодной обстановки.