Народные приметы на 5 октября подскажут, будет ли зима ранней

Осень внешне отличается от остальных периодов облетевшими или облетающими листьями с деревьев, по которым в былые времена судили о грядущих погодных изменениях.

Несколько столетий назад при составлении прогноза погоды с учетом так называемого фактора листьев особое внимание уделялось тому, о каком именно дереве идет речь.

Сохранившиеся до нашего времени поверья гласят, что облетевшие до пятого дня второго месяца осени листья с черемухи и клена сулят скорый приход зимы.

Поздней же зима будет в том случае, если до 5 октября не облетели листья с берез.

Если же на соснах в начале октября мало шишек, осень будет затяжной.