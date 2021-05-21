Народные приметы на 6 октября подскажут, будет ли зима суровой

Волею судеб сложилось так, что народные приметы именно на 6 октября изобилуют подробностями о грядущих метеорологических изменениях.

Несколько веков назад люди верили, что минимальное количество грибов в лесах в шестой день второго месяца осени сулит очень холодную зиму.

Если же до рассматриваемой даты журавли улетели на юг, все процессы, происходящие в пространстве природы, взяли курс на зиму.

Также о суровой зиме может свидетельствовать исчезновение мышей с полей в начале октября.

Громко кричащие и высоко летящие в этот день дикие гуси своим поведением дают подсказку о скором приходе зимы.