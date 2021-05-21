В Краснослободске горела баня

В Краснослободске жилой дом оказался в зоне риска из-за возгорания бани.

Поздним вечером 5 октября граждане, проживающие в домах, расположенных по адресу – улица Первомайская, стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Загорелась баня. Пожар был осложнен тем обстоятельством, что постройка находится возле жилого дома № 3В.

В конечном итоге пожар закончился повреждением исключительно бани на площади, составляющей 24 квадратных метра.

Пострадавших в данном происшествии нет.

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Источник: 13.mchs.gov.ru