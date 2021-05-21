Народные приметы на 8 октября подскажут, когда в этом году наступит зима

Народные приметы на 8 октября подскажут, когда наступит зима.

Несколько столетий назад люди верили, что первый снег, который выпал в восьмой день второго месяца осени, сулит наступление зимы 21 ноября.

Если же в этот день наблюдается благоприятная метеорологическая обстановка, аналогичная погодная ситуация продержится ещё несколько дней.

Если же 8 октября выпал сухой снег, следующим летом будет иметь место хорошая погода.

Листья, которые не облетели с берез в восьмой день второго месяца осени, предвещают позднюю зиму.

Северный ветер 8 октября, как гласят народные поверья, сулит морозную зиму.