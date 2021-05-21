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Народные приметы на 10 октября подскажут, какой будет зима

Народные приметы на 10 октября подскажут, какой будет зима

Народные приметы подскажут, когда наступит настоящая зима, характеризующаяся всеми соответствующими для данного времени года погодными особенностями, если первый снег выпал в десятый день октября.

Первый снежный покров 10 октября сигнализирует о том, что зима начнется через 40 дней.

Об особенностях предстоящей зимней поры в этот день можно будет узнать, исходя из определения направления ветра. Северный ветер предвещает очень холодную зиму. Южное направление ветра сулит теплую зимнюю пору.   

Если же в десятый день октября отсутствуют какие-либо осадки, зима в этом году наступит поздно.