Народные приметы на 10 октября подскажут, какой будет зима

Народные приметы подскажут, когда наступит настоящая зима, характеризующаяся всеми соответствующими для данного времени года погодными особенностями, если первый снег выпал в десятый день октября.

Первый снежный покров 10 октября сигнализирует о том, что зима начнется через 40 дней.

Об особенностях предстоящей зимней поры в этот день можно будет узнать, исходя из определения направления ветра. Северный ветер предвещает очень холодную зиму. Южное направление ветра сулит теплую зимнюю пору.

Если же в десятый день октября отсутствуют какие-либо осадки, зима в этом году наступит поздно.