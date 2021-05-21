Народные приметы на 11 октября подскажут, будет ли зима ранней и холодной

С помощью народных примет 11 октября можно узнать об определенных особенностях предстоящей зимы.

Люди раньше считали, что поведение птиц является достоверным признаком грядущих изменений метеорологической направленности. В данном случае имела место вера в то, что птицы, проводя большую часть времени в так называемом небесном пространстве, координируют свои действия в зависимости от предстоящих изменений погодной ситуации.

К примеру, считалось, что низко летящие птицы в одиннадцатый день второго месяца осени предвещают ранее наступление зимы, а также сильные морозы на протяжении данного периода.

Красный закат 11 октября сулит усиление ветра.