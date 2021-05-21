Народные приметы на 12 октября подскажут, будет ли зима бесснежной

Завтра, 12 октября, наблюдения за природой помогут узнать, имеет ли место вероятность того, что грядущей зимой не будет снега.

Народные поверья, достоверность которых не следует воспринимать в качестве абсолютной, поскольку они базируются на стабильных сценариях, не учитывающих возможное изменение климата и элементарную перестановку так называемых природных обстоятельств, гласят, что об отсутствии снега зимой 12 октября может сигнализировать гром.

Восточное направление ветра в этот день поверья называют признаком того, что зимняя пора будет очень холодной.

Туман вечером 12 октября приметы определяют в качестве признака отсутствия заморозков в ближайшее время.