Народные приметы на 14 октября подскажут, какой будет зима

В четырнадцатый день октября можно узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться предстоящей зимой.

Для того, чтобы получить сведения о будущем, находясь в настоящем, следует воспользоваться подсказками в виде народных поверий, которые гласят, что погода 14 октября соответствует метеорологической ситуации, ожидающейся предстоящей зимой. Если в этот день тепло, то и зимняя пора пройдет без лютых морозов. Холод 14 октября сулит суровую зиму.

Тепло и чистое небо в этот день предвещают долгую осень.

Снег, выпавший 14 октября, обещает наличие снежного покрова 7 января и 8 ноября.