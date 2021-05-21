Народные приметы на 19 октября подскажут, грядут ли заморозки

В девятнадцатый день второго месяца осени можно будет узнать, есть ли признаки скорых заморозков.

Чтобы получить информацию о вероятности заморозков следует вспомнить о народных примет, гласящих, что отсутствие ветра 19 октября сигнализирует о том, что уже в ближайшее время будут иметь место морозы. Стоит отметить, что достоверность подобного способа прогнозирования погоды, остающегося стабильным сквозь столетия, является предварительной и не более того.

Желтый цвет небесного покрова в этот день поверья называют признаком скорых осадков.

Бледное солнце вечером 19 октября сулит снижение температуры воздуха.