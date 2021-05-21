Рузаевская ЦРБ получила новое оборудование в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии была проведена модернизация оборудования Рузаевской ЦРБ, врачи которой являются профессионалами своего дела и всегда нацелены на оказание медицинских услуг высочайшего качества.

Нацпроект «Здравоохранение» главной целью ставит модернизацию первичного звена оказания медпомощи населению нашей страны. В рамках реализации данной инициативы проводится поэтапное обновление и модернизация медучреждений, оказывающих первичную помощь пациентам. К таковым в Мордовии относится «Рузаевская ЦРБ», которая уже получила новое оборудование. Среди новинок универсальный операционный стол, фетальный кардиомонитор, портативное устройство экспресс-определения кардиомаркеров, риноскоп, автоматический рефрактометр, портативный тонометр для измерения глазного давления, другое оборудование и приборы. Также ЦРБ получила две машины – новенькую «скорую» на базе «Газели» и УАЗ «Патриот».

Всего на задачи нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии в течение следующих 5 лет потратят без малого 3 миллиарда рублей, большая часть денег поступит из федерального бюджета.

Источник: https://e-mordovia.ru/